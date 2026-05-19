崖っぷちのホーム決戦――。明治安田Ｊ１百年構想リーグ西のＪ１福岡・塚原真也監督（４１）が１９日、福岡市の雁の巣球技場で行われた練習後、最終１８節となる２３日のホーム神戸戦（ベススタ）へ向け「９０分で勝つことが大事」と強調した。９位の福岡は敗れれば最下位転落の可能性がある一方、ＡＣＬ出場権を狙う首位神戸は９０分勝利なら西１位が決まる。対照的な立場で迎える大一番だ。塚原監督は神戸について「非常に強