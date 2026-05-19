高市早苗首相は１９日、韓国訪問の出発前、首相官邸で報道陣の取材を受けた。自身の陣営が昨年１０月の自民党総裁選でライバル候補を誹謗中傷する内容の動画を作成したとされる「週刊文春」報道について答えた。永田町関係者によると、高市首相は報道陣に「国会の答弁（１１日）で総理は動画の作成に関わったとされる男性について『私自身も秘書も面識はない』というふうに答弁されました。一方で、男性が昨日（１８日）、ユー