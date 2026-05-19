二宮和也 二宮和也、オードリー・若林正恭が19日、都内で行われた『シークレットNGハウス Season2』配信直前イベント登壇した。会場には公式SNS、エンタメ媒体などで行われた募集に当選した約160人の観客が来場。そんな熱気あふれる空間にやってきた二宮は「ついにこの『シークレットNGハウス』の2が配信されるということで。この作品の醍醐味となるハラハラドキドキがまた感じられるんだなと思うとすごく嬉しくて