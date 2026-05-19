Toshl＆さたぱんＰ Toshlが19日、先日のニューアルバムリリース発表に続き、5月20日に新曲「ブチかませ」を配信リリースすることを発表した。この楽曲は、人気ボカロＰである、さたぱんＰの作詞作曲によるもので、Toshlにとっては、初めてのボカロＰとのコラボレーションが実現した。さらに、配信日当日に同曲のMusic Videoも公開される。このMVは、アニメーションで描かれており、さたぱんPのMVでもお馴染みの映像