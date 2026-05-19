【新華社長沙5月19日】中国湖南省衡陽市に位置する南岳衡山国家級自然保護区の職員がこのほど、赤外線カメラの映像を整理した際、国家2級保護野生動物に指定されているキジ科の鳥ハッカンの姿を見つけた。ひなを連れた成鳥が保護区内で記録されたのは初めてで、南岳の環境が着実に改善していることを示している。映像には森の中で悠々と餌をついばむ雌と、後ろを歩く2羽のひなが写っていた。（記者/明星）