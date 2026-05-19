『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「日本刀奪い逃走か目出し帽の2人組を逮捕金銭トラブルか」についてお伝えします。◇◇◇19日午前、強盗などの疑いで検察に身柄を送られた、58歳のアルバイト・小林豊容疑者ら2人。奪われたのは、あわせて時価およそ20万円の日本刀2本でした。警視庁によりますと、今月16日、練馬区に住む50代の男性が寝ていたところ、目出し帽をかぶった2人組がバールでドアをこじあけ、