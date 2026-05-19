「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞した人気グラビアアイドルの麻倉瑞季が19日、自身のXを更新。YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）がプロデュースしたラーメン店「みそきん」で味噌ラーメンを食べたことを報告した。【写真】ガチで美味そう！味噌ラーメン食べるIカップの麻倉瑞季「みそきん」は、カップ麺から始まった「みそきん」を、実際に一杯のラーメンとして届けており、東京駅店では累計13万杯を提供。実店舗