◇プロ野球セ・リーグヤクルトー巨人(19日、いわき)今季初登板を迎えているヤクルトの先発・高橋奎二投手。初回に2失点を喫しました。まずは先頭打者として迎えた平山功太選手に、2球目のストレートをとらえられ先制ソロとされます。続く吉川尚輝選手には四球で出塁を許すも、泉口友汰選手を併殺打とし、2アウト走者なし。ピンチを脱したかと思われましたが、ダルベック選手に3塁打を浴びました。続く大城卓三選手のタイムリーを