１９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３３０円５９銭（０・６７％）高の４万９５４８円９０銭だった。４営業日ぶりに上昇した。全銘柄のうち、７割超にあたる２４２銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２６５円３６銭（０・４４％）安の６万５５０円５９銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連株が値下がりした影響で、読売３３３とは異な
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