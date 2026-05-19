経産省政府は家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが19日、分かった。電源構成は液化天然ガス（LNG）や石炭などに分散しており、中東情勢の悪化で石油調達が不安定な中でも必要な電力を全国で安定して供給できると判断した。省エネ対策の呼びかけは例年通り続ける。複数の関係者が明らかにした。夏の節電要請を見送るのは3年連続。経済産業省が近く開くエネルギー政策に関する有識者会議で示す。関係者によると