東京・八王子市は、先月、住宅の近くでクマが出没したことを受け、きょう、クマ対策のプロジェクトチームを立ち上げました。八王子市内では先月29日、これまで目撃のなかった住宅や学校の近くでクマの出没があったほか、おとといも山間部で親子のクマが確認されています。「人の住むエリア」の近くでの出没を受け、八王子市はきょう、クマ対策のプロジェクトチームの立ち上げを発表。八王子市初宿和夫 市長「私たち人間、市