【安東（韓国南東部）＝三沢大樹、仲川高志】高市首相は１９日、韓国の安東で李在明（イジェミョン）大統領と会談した。首脳の相互往来「シャトル外交」の一環で、中東情勢の緊迫を受け石油製品などの日韓での相互融通を含めたエネルギー安全保障分野で協力を進めていくことで一致した。日韓、日米韓での安保や経済安保での連携を強化していくことも確認した。両首脳の会談は３回目で、首相が国際会議を除くシャトル外交で訪韓