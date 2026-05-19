タレントの三田寛子（60）が19日、自身のインスタグラムを更新。35年前の自身の花嫁姿を公開した。長男の歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）との挙式・披露宴を今月末に控える三田。「私達の35年前の結婚式当日は中村家の親族席は空っぽ両家みんなが新婦側に来て花嫁の支度を案じながら見守って下さいました」と自身の花嫁支度の様子を披露した。「とくに和装の時には私のそばにずっといて