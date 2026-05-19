元SKE48藤本冬香（28）が19日、都内で初写真集「無防備な私」（KADOKAWA）発売記念イベントに出席した。「写真集を出せる人生ではないと思っていたのでうれしい」と喜びをかみしめた。「最初で最後の写真集になると思って、NGなしで挑んだ」とし、自己採点も「悔いなくできたので100点満点です！」と胸を張った。“最初で最後”については「年齢的にも28歳で、今が一番かわいくてキラキラしている瞬間だと思っている」と説明した。