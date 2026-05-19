さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。5月18日（月）に放送された同番組では、ゲストにさらば青春の光の東ブクロが登場すると仕事の方向性についての話題に。“エロ路線”で仕事をしてきた東ブクロが明かした撮影スケジュールに、MC2人が驚く展開となった。【映像】エロ路線芸人の過激な仕事の数々今回の放