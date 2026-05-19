この記事をまとめると ■ミニバンはスポーツカー好きには敬遠されがちなカテゴリーだ ■かつてハイパワーなエンジンを搭載したミニバンが数多く販売されていた ■中古価格が安価なので試しに乗ってみるのも悪くないかもしれない スポーツカー顔負けのハイパフォーマンスミニバンたち スポーツカー好きにとって”ミニバン“と聞くと、”家族のために我慢して乗るもの“というイメージが強いかもしれない。たしかに3列シートで背が