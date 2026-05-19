法廷内で裁判のやり取りを社員らが許可なく録音。複数の電力会社で相次ぎ、発覚しています。関西電力によりますと、遅くとも2014年ごろから関電が当事者となる複数の訴訟において、複数の社員が本来必要な裁判長の許可を得ることなく、法廷内でのやり取りを録音していたということです。社内のアンケート調査で発覚し、録音の目的は社内報告書を作成するためだったということです。また、録音データはこの問題が発覚する前に削除さ