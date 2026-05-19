兵庫県たつの市で午前10時半ごろ、「安否確認で家を訪れた警察官が50代と70代の女性が倒れていると言っている」と119番通報がありました。消防によりますと、女性2人は血を流していて、その場で死亡が確認。女性には外傷があり、警察は殺人事件の可能性も視野に捜査しています。