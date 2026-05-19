お笑いコンビ「トータルテンボス」の藤田憲右さんが5月18日、自身のインスタグラムに動画を投稿し、納車されたばかりの新たな愛車を紹介しました。 【写真を見る】【 トータルテンボス・藤田憲右 】こだわりの“愛車” 「Sonova」を披露 一目惚れしたカスタムカーのトランスフォーム機能に大満足動画の中で藤田さんは「今回は買いました、このアルパイン・キャルズモーターから出てる俺の車のソノバ、これの紹介をしてい