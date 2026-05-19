栃木県で69歳の女性が殺害され、少年4人と指示役とみられる夫婦が逮捕された強盗殺人事件。夫婦が事前に凶器を準備し、少年らに渡したとみられることが新たにわかりました。記者「竹前容疑者がさくら署から出てきます」けさ、身柄の勾留が必要か判断する「勾留質問」のために警察署から裁判所に移送された竹前海斗容疑者（28）。記者「竹前美結容疑者の身柄が検察庁へ送られます」こちらは、送検された妻の美結容疑者（25）です。