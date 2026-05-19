フリーランスの音楽講師らに無償で体験レッスンを行わせていたとして、公正取引委員会は音楽教室などを運営する「シアー」に対し、フリーランス取引適正化法違反で再発防止などを求める勧告を行いました。公正取引員会によりますと、「シアー」は全国で展開する音楽教室で、2024年11月から今年2月までの間、フリーの講師らのべ1674人に対し、入会前の体験レッスンを無償で行わせていたということです。体験レッスンは1回30分で、合