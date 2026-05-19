◇セ・リーグ中日―阪神（2026年5月19日倉敷）中日の先発・金丸夢斗投手がいきなり失点した。初回、先頭の岡城に左翼線へ二塁打を浴びると、2死から4番・佐藤輝に左前打を浴び、1点を献上した。阪神と前回対戦した5日は7回2失点の好投で今季3勝目を挙げた。新人だった昨季も含めて阪神戦は通算3試合登板で2勝。好相性を誇ったが、嫌な形で先制点を与えてしまった。