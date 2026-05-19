霧島（左）がはたき込みで正代に敗れる＝両国国技館大相撲夏場所10日目（19日・両国国技館）単独トップだった大関霧島が元大関の正代にはたき込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となった。大関琴桜は若元春を寄り切ってようやく3勝目を挙げた。新関脇の2人はともに黒星。琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗、熱海富士は小結若隆景の寄りに屈し5勝5敗となった。2敗は霧島、若隆景と平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤