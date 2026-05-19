タレントのユージが18日までに、自身のInstagramを更新。愛車を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】ユージ、カスタムした“愛車のバイク”が「センス抜群」 他の愛車も（12枚）“車好き”で知られ、SNSには自身の愛車をカスタムする様子などを度々披露してきたユージ。先日は「暑いけど乗っちゃう最高に楽しい相棒1980年KZ1000Mk.II」と、2年前に購入を明かしていた愛車のバイクを投稿。昨年春には、自身のYou