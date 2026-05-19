映画『廃用身』より、染谷将太演じる染谷将太演じる漆原院長の横顔を映したアザービジュアル解禁された。【動画】映画『廃用身』切断説得シーン公開本作は、主人公である異人坂クリニックの院長・漆原糾（染谷将太）が、患者である高齢者の廃用身（麻痺などにより、回復見込みがない手足のこと）を切断することにより、切った本人の病気の改善や、介護者の負担軽減を見込み、どんどん施術にのめり込んでいく、「映像化、絶対不