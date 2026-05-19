俳優の松本怜生が、情報バラエティ番組『王様のブランチ』（TBS系／毎週土曜9時30分）の新レギュラーに決定。併せて、お笑いコンビ・レインボーもブランチファミリーに加わることが発表された。【写真】ブランチファミリーに加わるお笑いコンビ・レインボー今年4月で放送30周年を迎え、ますますパワーアップが期待される『王様のブランチ』に、このたび新レギュラーメンバーとして、俳優の松本怜生の出演が決定。松本は2024〜2