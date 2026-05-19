“爍綽（しゃくしゃく）と”vol.3『裏緑特技悲喜話（うらみどりとくぎひきばなし）』が、浅草九劇にて5月20〜24日上演される。アフタートークにはテレビプロデューサー・佐久間宣行、脚本家・三谷幸喜らが参加する。【写真】『裏緑特技悲喜話』アフタートークのゲスト豪華8組爍綽とは、俳優の佐久間麻由が2023年に立ち上げた、“心のはずみ”を頼りに想像を創造していく企画ユニット。vol.3の作・演出には、非秘密集団、THE RO