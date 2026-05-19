◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）歴史に新たな一ページを刻む。デビュー５年目、２２歳の今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝がＪＲＡの女性騎手として初めてクラシックに挑む。騎乗するのは、所属する寺島厩舎の期待馬で忘れな草賞を直線一気で勝利したジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）。「すごく能力がある子なので、自分はまだまだ恐れ多いですけど、