◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月１９日、栗東トレセン異例の火曜追いで、抜群の伸びを見せた。アランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は、栗東・坂路でルナーマンス（３歳未勝利）を前に置き、馬なりでゆったりとスタートした。徐々に加速し、リズム良く脚を伸ばすと、ラスト２ハロンは１２秒７―１１秒７（４ハロン５５秒３）でフィニッシュ。斉