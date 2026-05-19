バレーボールの大同生命ＳＶリーグの年間表彰式が１９日、都内で開かれ、女子でチャンピオンシップ（ＣＳ）を初制覇したＳＡＧＡ久光はチームカラーの青のドレスコードでそろえて登壇した。１０季ぶりにチームの指揮を執り、レギュラーシーズン３位からＣＳ初制覇に導いた中田久美監督は「勝たなければ見えない景色がある。私が選手に見せたかった景色を見せられた。来季はまた一回り大きくなったスプリングスを見せたい」と決