元Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰで俳優の中島裕翔が１９日、都内で映画「スター・ウォーズ」シリーズの最新作「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」のジャパンプレミアに出席。新木優子との結婚発表後、初めて公の場に姿を見せた。この日のために来日した主演のペドロ・パスカル、ジョン・ファヴロー監督らと登壇。日本のスター・ウォーズアンバサダーを務める中島は２０１９年の「スター・ウォーズ／スカ