１８日に結婚を発表したＪ２藤枝のＤＦ森侑里（２５）が１９日、Ｊ２・３百年構想リーグ最終戦のホームいわき戦（２３日）での２試合連続ゴールへ意欲を見せた。お相手は筑波大時代から交際していた同級生。交際７年の節目となった１８日に婚姻届を提出した。前日１７日のアウェー磐田戦では、セットプレーの流れから頭で合わせ、今季初ゴールで先制点をマーク。“祝砲”が３−０快勝へと導いた。妻もスタンドで観戦していた