◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・いわき）巨人の大城卓三捕手が第１打席で２試合ぶりのタイムリーを放った。「５番・捕手」で出場し。平山の先頭打者弾で１点を先制した後の初回２死三塁だった。ヤクルト先発・高橋の高め直球をしぶとく中前へ運んだ。これで得点圏は１３打数６安打で打率４割６分２厘まで上昇した。勝負強い打てる捕手が好調のチームを支えている。