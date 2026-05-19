◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・いわき）６連勝中の巨人は、ボビー・ダルベック内野手が初回に来日初三塁打を放った。「４番・一塁」で出場。平山の初回先頭打者弾で１点を先制して迎えた2死の第１打席。ヤクルトの先発左腕・高橋の１５０キロを完璧にとらえ、右中間フェンス付近への大飛球を放った。打球が転々とする間に、二塁を回って滑り込む必要もなく三塁に到達。その後、大城の中前適時打で２点目のホ