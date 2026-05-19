【女子旅プレス＝2026/05/19】東京スカイツリー（R）では、人気キャラクター「ちいかわ」との、3年ぶり2度目のコラボレーションイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリー（R）とひみつの島」を、2026年7月10日（金）から10月31日（土）まで開催する。【写真】ちいかわ×さんふらわあ初の船旅コラボ◆ちいかわ×東京スカイツリーコラボが3年ぶりに復活本イベントは、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日（金）公開）に合わせ