◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・倉敷）阪神のドラフト３位・岡城快生外野手が地元・岡山でいきなり快音を響かせた。「１番・中堅」でスタメン起用され、１打席目に左腕・金丸のスライダーを捉えて左翼へ二塁打。客席からは大きな拍手が送られた。その後、２死二塁から４番・佐藤の左前適時打で先制のホームを踏んだ。