プロボクシングの帝拳ジムは１９日、高校３冠を達成した古城佑馬（こじょう・ゆうま、１８）が同ジムに所属してプロに転向することを発表した。３月に福岡・豊国学園高を卒業し、今春上京。６月２４日のプロテストに向けて、同ジムで日々トレーニングを重ねている。サウスポーの古城は、昨年の選抜ライトウエルター級で優勝すると、ライト級に転向して総体、国スポも制し高校３冠を達成した。アマ戦績は４５勝４敗。帝拳ジムの