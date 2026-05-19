チェルシーのジョアン・ペドロがファン投票によるクラブ年間最優秀選手にイングランド1部チェルシーに所属するブラジル代表FWジョアン・ペドロがファン投票による2025-26シーズンのクラブ年間最優秀選手に選出された。チェルシーの公式サイトが発表した。2位のMFエンソ・フェルナンデス、3位のMFモイセス・カイセドを抑え、オンライン投票で60％以上の得票率を記録した。昨年7月にブライトンから加入した24歳のアタッカーは「