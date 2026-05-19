記事ポイント北海道デジタル・アンド・コンサルティング株式会社が2026年度の「Technology Partner」に認定されます。認定対象は「LINEヤフー Partner Program」の「LINEミニアプリ部門」です。「Technology Partner」は「LINE公式アカウント」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」などの導入で技術支援を行うパートナーです。 北海道デジタル・アンド・コンサルティングが、LINEヤフーのパートナー認定プログラムで2026年度の認