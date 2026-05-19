◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、いわき)初回に2点を先取した巨人打線。援護を手にマウンドにあがった戸郷翔征投手は無失点の立ち上がりとしています。この日は先頭・平山功太選手が先頭打者ホームラン。その後2アウト走者なしとされるも、ダルベック選手が3塁打を放ち、大城卓三選手も追加点となるタイムリーをあげます。援護を手に今季3度目のマウンドにあがった戸郷投手は、先頭・長岡秀樹選手にヒットを浴びます。