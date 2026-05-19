◇プロ野球セ・リーグ 広島-DeNA(19日、マツダスタジアム)DeNAのルーキー成瀬脩人選手が、試合開始早々にセカンドの守備でハッスルプレーを披露し球場をわかせました。この日7番・セカンドで先発出場した成瀬選手。初回、広島の先頭打者・大盛穂選手のボテボテのセカンドゴロを全速力で前進し捕球すると、難しい体勢でしたが、そのままランニングスローで一塁へ送球しアウトにしました。DeNAにとってはこのワンプレーがこの試合初