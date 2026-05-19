Mrs. GREEN APPLEが20日午後8時30分より、オフィシャルYouTubeチャンネルにて『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 をプレミア公開する。【ライブ写真】メイク＆ファッションも話題となった「Harmony」のステージ（全6枚）同日は、バンド初ライブを開催したことから、ファンの間で“青りんごの日”と呼ばれている。公開されるのはライブ本編全19曲。一度限りの公開となり、アーカイブ配信は予定されていない。『Mrs. GREEN