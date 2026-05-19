近畿日本ツーリストやクラブツーリズムを傘下に持つKNT-CTホールディングスは、2026年3月期の決算を発表した。売上高は2,970億6,500万円（前年比8.2％増）と過去最高を更新した。訪日旅行需要の大幅な拡大が旅行業界全体を牽引したほか、大阪・関西万博関連事業の取り扱いや海外旅行の回復が増収に貢献した。営業利益は60億7,100万円（同0.5％増）、経常利益は75億5,500万円（同11.5％増）、純利益は96億8,200万円（同26.1％増）と