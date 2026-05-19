きょうも県内では、クマの目撃や出没が相次ぎました。酒田市では神社近くで、鶴岡市では道路上でクマが目撃され、注意が呼び掛けられています。 【写真を見る】酒田・鶴岡・最上・大石田…県内各地でクマの目撃相次ぐ神社付近や道路上など人の生活圏に出没（山形） 酒田市によりますと、きょう午前６時前、酒田市坂野辺新田の八幡神社付近でクマを目撃したと付近住民から通報がありました。 クマは１頭で、体長１メート