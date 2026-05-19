W杯の日本代表メンバーに選ばれた遠藤だが、まだコンディションは整っていないようだ(C)Getty Imagesリバプールの遠藤航は今年2月の試合中に左足首を負傷し、現在も戦列を離れたままだ。先月下旬にトレーニングを再開させたことが報じられると、現地メディアなどでシーズン最終盤での復帰の噂も持ち上がった。今季の残りのゲームは現地時間5月24日に行われる最終節のみ。果たして、シーズン最終戦で遠藤がピッチに立つ姿を目にす