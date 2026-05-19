俳優の木村拓哉さんは5月18日、自身のInstagramを更新。モフモフな愛犬との密着ショットを公開しました。【写真】木村拓哉と愛犬の密着ショット「何だか愛おしくて」木村さんは「『行ってくるね！』の時と、『ただいま！』の時。お互いに動かなくなるのが、何だか愛おしくて…。こんな瞬間を、いつまでも覚えてるんだろうなぁ…」とつづり、1枚の写真を公開。木村さんが愛犬を優しく抱き、顔を寄せ合う姿が収められています。穏や