ロボット掃除機やスティック掃除機を製造・開発するBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.と世界の最新IoTプロダクトやスマート家電を取りそろえるSB C＆Sは、次世代フラッグシップモデルのロボット掃除機「Roborock Saros 20 Sonic（ロボロック サロス ニーゼロ ソニック）」（以下「Saros 20 Sonic」）を、6月1日に、全国のヤマダデンキ（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコムで発売する。発売に先立ち、全国のヤマダデンキお