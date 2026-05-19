プーマ ジャパンは、ランニングカテゴリーの中核を担う「DEVIATE NITRO（ディヴィエイト ニトロ）」シリーズから、シリーズ初のノンプレートモデルとなるランニングシューズ「DEVIATE PURE NITRO（ディヴィエイト ピュア ニトロ）」を6月4日に発売する。DEVIATE PURE NITROは、プーマのランニングシューズラインアップにおいて、スピード性能をより身近に体感できるよう開発された、DEVIATE NITROシリーズ初のノンプレートモデル。