フリーアナウンサーの北村まあさが、38歳の誕生日の19日、絵画の初個展を終えた。15日から開催していた。「去年の秋から準備を始め、何とか開催にこぎつけました。主人公であるシュナウザー犬のシュバルツは、ひどく落ち込む時もあるけど、自分の人生を楽しむ強さがあります！私はカレを描きながら共感もし、うらやましくも思います。誰かがクスッと笑ってくれたらうれしいです」と作品のテーマに自身を重ね合わせた。現在、