東京ドームシティアトラクションズの公式Xが19日、更新され、予定していたイベントの開催を見合わせると発表した。同施設を巡っては、4月21日に遊戯機器で作業中の20代女性が死亡した事故が発生し、当面の間営業を休止する措置が取られている。【写真】ブルーシートで閉鎖…消防車も駆けつけて騒然とする東京ドームシティ投稿では「【勝利の女神:NIKKE × 東京ドームシティ アトラクションズ『遊園地を奪還せよ、指揮官！』今